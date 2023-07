Tortură în azile. Zeci de bătrâni au fost transportaţi la spitale. Poliţia face apel la aparţinători Tortura in azile. Zeci de batrani au fost transportati la spitale. Politia face apel la apartinatori Reprezentanții Poliției au anunțat ca 56 de batrani care au fost gasiți in condiții inumane in trei aziluri din localitatea Voluntari au fost transportați de catre echipele SMURD la spitale pentru a primi ingrijiri medicale. Peste 100 de persoane in varsta au fost salvate, marti, de politisti si procurori ai DIICOT, in urma efectuarii unor […] Citește Tortura in azile. Zeci de batrani au fost transportati la spitale. Politia face apel la apartinatori in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

- 56 de batrani gasiti in conditii inumane in trei azile din localitatea Voluntari au fost transportati de echipajele SMURD la spitale pentru a primi ingrijiri medicale, au anuntat, marti, reprezentantii Politiei.

- Sute de batrani care plateau sa fie ingrijiti in ultimii ani de viata au trecut printr-un cosmar inimaginabil. Au fost tinuti in mizerie, fara mancare si fara medicamente. Au avut ghinionul sa nimereasca pe mana unor escroci, prinși de procurorii DIICOT.

