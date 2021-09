Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Caranda, de la Abracadabra la producția celor mai de succes emisiuni Pro TV Nostalgie. Emoție. Copilarie. Cam acestea sunt cuvintele prin care s-ar putea traduce Abracadabrra. Au trecut mulți ani de cand, copii fiind, așteptam cu nerabdare sa urmarim aventurile Magicianului și ale gaștii de…

- Nu se mai poarta blondul vara aceasta. Ce nuanța caștiga teren! Daca aveai in plan ca vara asta sa te vopsești blonda ori sa iți faci macar cateva șuvițe deschise la culoare, mai gandește-te o data! Vara lui 2021 vine cu un trend neașteptat in materie de par. Nu se mai poarta blondul, ci… ciocolatiul!…

- Gianluigi Donnarumma și-a încheiat oficial contractul cu AC Milan pe 30 iunie, urmând sa semneze cu PSG. Goalkeeper-ul italian a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care își ia ramas bun de la echipa milaneza. “Anumite alegeri sunt dificile, dar fac parte…

- Ariana Grande, fotografii din luna de miere in Amsterdam Ariana Grande s-a maritat in secret in primavara acestui an cu agentul imobiliar Dalton Gomez, dupa aproximativ 1 an de relație. Ceremonia a fost una initima la care au participat mai puțin de 20 de persoane. Vezi aceasta postare pe Instagram…

- Kim Kardashian (40 de ani) a dezvaluit recent ca are o problema de sanatate cu care se confrunta de mult timp. Vedeta are psoriazis și a explicat intr-o postare pe rețelele de socializare cum a invațat sa traiasca zi de zi cu aceasta afecțiune. Kim Kardashian iși ascunde urmele afecțiunii aplicand pe…

- Au trecut doar cateva zile de cand Larisa Iordache și-a inmormantat mama, iar gimnasta a reușit sa-și gaseasca cuvintele și sa vine cu prima postare pe Instagram. Sportiva a ținut sa le transmita un mesaj de mulțumire tuturor celor care i-au fost alaturi.

- Ariana Grande, schimbare de look. A renunțat la ponytail La finele primaverii, Ariana Grande a anunțat ca s-a maritat in secret cu logodnicul ei, Dalton Gomez. Acum, pe timp de vara, vine cu o noua surpriza. Artista a renunțat la calsicul ponytail cu care toata lumea o identifica și a optat pentru o…

- Fiica lui Ion Țiriac a implinit 23 de ani. Cum arata Ioana acum! Ioana este unica fiica a lui Ion Țiriac. Pe langa Ion Ion, fostul tenismen mai are inca doi copii, rezultați din povestea de dragoste pe care a trait-o cu jurnalista de origine egipteana Sophie Ayad. Este vorba despre Karim și Ioana. …