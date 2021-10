Stiri pe aceeasi tema

- O comuna din Timis, urmata de municipiul Cluj-Napoca, se afla in topul localitaților care au un procent mare de populație vaccinata anti-COVID. In comuna Dumbravița, județul Timiș, rata de vaccinare este de 54,50%, in timp ce in municipiul Cluj-Napoca, rata ajunge la 47,19%, potrivit unei statistici…

- Mai mult de trei sferturi dintre cazurile de COVID-19 inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost la persoane nevaccinate, iar 95.2% din decesele asociate virusului au fost la persoane nevaccinate, se arata in raportul miercuri, 15 septembrie, de Institutul National de Sanatate Publica (INSP)…

- Relaxarea restricțiilor, in ultima perioada, a dus, din pacate, și la „relaxarea” procesului de vaccinare anti-Covid-19. Dezinteresul romanilor fața de vaccinare face ca tot mai probabilul val 4 al pandemiei sa ne aduca multe necazuri. Simpla analiza a situației dificile in care se afla deja țari…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 691 de vaccinuri dupa cum urmeaza: 3 – Moderna, 4 – AstraZeneca, 311 – Johnson&Johnson și 372 – Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de sapte vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva…