Stiri pe aceeasi tema

- Belgia, Olanda si Austria au cei mai fericiti oameni din Uniunea Europeana, la polul opus fiind Letonia, Bulgaria, Croatia, Lituania, Grecia si Romania, arata datele un sondaj Eurostat, citat de Agerpres. Spania este țara cu cei mai mulți oameni care sunt fericiți tot timpul.

- O analiza comparativa realizata de Economist Intelligence Unit - EIU - in 11 tari europene: Austria, Belgia, Finlanda, Franta, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Spania, Suedia si Marea Britanie, arata ca tara noastra inregistreaza cea mai scazuta rata de supravietuire la cinci ani, de doar 10%. Comparativ,…

- Potrivit Oficiului European de Statistica, cele șapte state europene supuse riscului de saracie și excluziune sociala sunt Bulgaria (32,8%), Romania (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%), Lituania (28,3%), Italia (27,3%) si Spania (26,1%), scrie Mediafax. Cele mai reduse niveluri ale acestui…

- Un numar de 23 de state membre ale Uniunii Europene inregistrau, anul trecut, un excedent al balantei comerciale de pe urma schimburilor cu Africa, cele mai mari solduri pozitive fiind inregistrate de Belgia (3,8 miliarde euro), Germania (3,7 miliarde euro) si Romania (peste 1,7 miliarde euro), arata…

- Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100. Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru…