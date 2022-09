Topul țărilor cu cel mai rapid Internet Daca, dupa anul 2010, Romania era capul de lista in ceea ce privește viteza Internetului in Europa și in lume, ultimii ani au adus o scadere dramatica in clasament, pe masura ce alte state au inceput sa recupereze și sa investeasca in infrastructura de date. Acum, Romania a inceput sa se redreseze, a recapatat 14 poziții in privința vitezei la Internet si a ajuns pana pe locul 15 in lume, și primul in Europa de Est, cu o viteza de download de 112,39 Mbps, potrivit unui studiu realizat de cable.co.uk, preluat de economica.net. In 2019 am pierdut 33 de pozitii in topul mondial si am picat de pe… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 16 – 22 septembrie 2022, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov acționeaza in cadrul proiectului ROADPOL-SAFETY DAYS, pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. Proiectul este susținut de Comisia Europeana și iși propune…

- Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat in august un avans de 16,8%, iar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 4,9%, de la 4,3%, in perioada similara din 2021, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile…

- Comisia Europeana lanseaza in 11 octombrie o noua runda de inscrieri pentru 35000 de tineri care vor sa descopere Europa prin intermediul unor permise de transport feroviar gratuite, a anunțat instituția intr-un comunicat de presa. 35000 de tineri vor primi permise de transport feroviar pentru a explora…

- Rusia susține ca, fara participarea ei, Europa nu poate avea securitate energetica. Acest avertisment a fost transmis, la data de 2 septembrie 2022, de Vyacheslav Volodin, președintele Dumei de Stat. Duma este Camera inferioara din Parlamentul Federației Ruse. „Securitatea energetica a Europei, fara…

- Anul trecut, 70% dintre gospodariile din Uniunea Europeana au beneficiat de internet de mare viteza, in crestere de la doar 16% in 2013, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- De obicei, Franța exporta mai multa energie decat importa, dar problemele structurale ale unitaților sale nucleare au facut ca exporturile sa se injumatațeasca fața de anul precedent, in timp ce exporturile Suediei s-au ridicat la 16 terawați ora (TWh). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Guvernele europene s-au ingrijorat ca reducerea livrarilor Rusiei prin principalul sau gazoduct catre Germania va lasa tarile in imposibilitatea de a-si indeplini obiectivele de reumplere a depozitelor pentru iarna. Acestea au reusit sa reumple mod constant depozitele de gaze prin reducerea cererii,…

- Lista țarilor cu cel mai ieftin internet. Pe ce loc se afla Romania. Anunțul ANCOM referitor la viteza medie de download Romania are printre cele mai mici prețuri din lume la internet mobil. Conform analizei, Romania se afla pe locul 26 in lume și pe locul al treilea in Europa de Est in clasamentul…