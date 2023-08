Stiri pe aceeasi tema

- Franta ocupa in prezent locul trei lume dupa numarul milionarilor, potrivit editiei din 2023 a raportului World Wealth Report, realizat anul acesta in comun de bancile elvetiene Credit Suisse si UBS, relateaza Le Figaro. Cu 2,8 milioane de milionari (in dolari) in 2022, adica 4,8% din milionarii lumii,…

- Rubla ruseasca s-a depreciat luni, trecand de pragul de 100 de ruble la un dolar, pentru prima data in ultimele 17 luni. Moneda trece in continuare printr-o perioada tulbure, iar Banca Centrala a Rusiei da vina pe reducerea veniturilor din export și pe revenirea importurilor, transmite Reuters, preluat…

- Agenția Fitch Ratings a scazut ratingul de creditare al SUA, iar primele efecte incep sa fie resimțite. Preturile petrolului au scazut miercuri, dupa castiguri puternice, in pofida unei scaderi istorice a stocurilor de titei din SUA, in conditiile in care investitorii au evitat riscurile. De asemenea,…

- Actiunile Uber au scazut marti cu mai mult de 5%, dupa ce compania a raportat rezultatele financiare din trimestrul al doilea, care au ratat asteptarile analistilor cu privire la venituri, dar au oferit previziuni optimiste, transmite CNBC, informeaza News.ro.Profitul pe actiune a fost de 18 centi,…

- Exporturile Chinei au scazut in luna mai alimentand temerile ca ritmul de crestere ar putea incetini in cea de-a doua economie a lumii, scrie CNBC. Exporturile au scazut cu 7,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cu mult peste progonoza de doar 0,4% dintr-un sondaj Reuters, informeaza Mediafax.Exporturile…

- Prețurile alimentelor au scazut la nivel mondial, ajungand in luna mai 2023 la cel mai mic nivel din ultimii doi ani, arata indicele global al Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), potrivit Reuters.

- Salariile oficiale brute anuale de pornire in școlile publice din invațamantul secundar inferior (ISCED 2) euroepan au variat intre aproximativ 4.233 EUR in Albania, adica 352 EUR (1763 lei)/ luna și 69.076 EUR in Luxemburg, adica 5756 EUR pe luna (28781 lei) in 2020/2021, potrivit datelor de țara compilate…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 21 mai anul curent la 28 de milioane de tone, in crestere cu 13% fata de cele 24,86 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/2022, arata datele publicate…