Locuitorii din orașul București și din județele Cluj, Sibiu și Brașov sunt in fruntea topului privind campania de vaccinare din Romania. Potrivit statisticii, persoanele din categoria de varsta 60 – 69 de ani s-au vaccinat in proporția cea mai mare. Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), a […]