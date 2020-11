Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai de succes firme timișene in cursul anului 2019 au fost stabilite de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in cadrul unei noi ediții a Galei Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș. Peste 10.000 de afaceri s-au calificat pentru a primi unul dintre trofeele…

- Topul Judetean al Firmelor - editia 2020, evenimentul anual mult asteptat, dedicat mediului de afaceri bistritean, organizat de Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud, a fost readaptat, conform situatiei actuale si cerintelor impuse de pandemia de Coronavirus, iar festivitatea de premiere a firmelor…

- Pe primele trei locuri in acest ldquo;Top" s au clasat 1.549 de societati, incluse in catalogul tiparit, fata de 1.510, in anul anterior, clasificate in cadrul fiecarui subdomeniu de activitate. Clasificarea intreprinderilor pe clase de marime s a realizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 346…

- Nimic nu se arunca, totul se… pastreaza! Aceasta este concluzia ultimei campanii Brai Cata SRL, „Luna curațeniei de toamna”, desfașurata in perioada 1-22 septembrie 2020, in 28 de localitați din Județul Timiș, in cadrul careia beneficiarii serviciilor de salubritate puteau scapa gratuit de deșeurile…

- Ansamblul Profesionist Banatul sarbatorește 50 de ani de existența printr-un eveniment artistic de anvergura – Festivalul Național de Folclor ”Tradiții la romani”. Ediția din acest an, cea de-a VII-a, este una cu totul speciala. Pe langa aniversarea semicentenarului implinit de cel mai indragit ansamblu…

- In perioada 21 - 25 octombrie 2020, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș va gazdui ediția de toamna a Salonului Industriei Ușoare, manifestare expoziționala tradiționala organizata de Camera de Comerț, Industrie și ... The post Salonul Industriei Ușoare, la ediția de toamna appeared first on Renasterea…

- Camera de Comerț din Timiș pregatește o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare, ediția de toamna. In perioada 21 – 25 octombrie 2020, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș va gazdui ediția de toamna a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE, manifestare expoziționala tradiționala organizata de Camera de…

- Mai multe asociatii de afaceri si organizatii ale societatii civile solicita Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri lansarea urgenta a celei de-a treia editii a programului Start-Up Nation/Star Tech Inovation 2020 sau a unui program similar pentru start-up-uri, care sa limiteze efectele…