Topul firmelor 2019, ediție online: Performanța la nivel de excelență Anul 2020 a adus provocari majore pentru economie. Continuitatea activitaților economice a fost și ramane vitala pentru depașirea acestei perioade dificile. Economia nu s-a oprit, iar oamenii de afaceri cauta soluții de adaptare la noua realitate și incearca, de asemenea, sa-și creeze noi oportunitați de afaceri. Mai ales in acest context dificil din 2020, Camera de Comerț și Industrie Dolj este un susținator puternic al intereselor comunitații de afaceri. Doar pentru ca este un an greu, nu trebuie uitate performanțele inregistrate de companiile doljene in 2019. Dimpotriva, acestea trebuie cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

