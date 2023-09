Topul exportatorilor 2022 Industria auto ramane capul de lista in topul exportatorilor din Romania in 2022, Dacia fiind lider, urmata de Ford și Star Assembly. Industria auto este urmata de industria energiei in topul celor mai mari exportatori din Romania, liderii fiind Rompetrol Rafinare și OMV Petrom. In primele zece poziții din lista se afla și o companie de stat, Transelectrica. Exporturile din 2022 ale primelor zece companii au avut o valoare totala de 16,1 miliarde de euro, cu o pondere de 17,6% din totalul exporturilor. Pe de alta parte, primele 20 de companii au cumulat o valoare a exporturilor de 23,4 miliarde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari 60 de companii din Regiunea Nord-Vest (primele 10 companii din județele Bihor, Bistrița-Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Salaj) au generat o cifra de afaceri de 22,564 miliarde de lei, in creștere cu 34,2% fața de anul 2021, cand au inregistrat 16,802 miliarde de lei. In total, 497…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele sapte luni ale anului, arata datele publicate miercuri de BNR. Mai exact, datoria externa totala a Romaniei (publica si privata) a crescut in perioada ianuarie-iulie 2023 cu 14,25 miliarde euro, ajungand la un total de 158,8 miliarde euro.Contul…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar mai mare decat in 2022, cu venituri in creștere, dar și cu cheltuieli mai mari ca procent din PIB. Execuția bugetului general consolidat in primele șapte luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 38,6 miliarde de lei, respectiv 2,43% din PIB fața de…

- Marile companii europene au suferit pierderi directe de cel puțin 100 de miliarde de euro din cauza invaziei Rusiei in Ucraina.Financial Times scrie ca un studiu realizat pe baza a 600 de rapoarte anuale și a situațiilor financiare pe 2023 ale grupurilor europene arata ca 176 de companii au inregistrat…

- Datoria externa totala a Romaniei (publica si privata) a crescut in perioada ianuarie-mai 2023 cu 12,5 miliarde euro, ajungand la un total de 157 miliarde euro, arata datele publicate vineri de BNR.

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut la 3,861 miliarde euro in primele cinci luni ale anului, comparativ cu 3,884 miliarde euro in perioada ianuarie - mai 2022. De asemenea, in perioada ianuarie - mai 2023, datoria externa totala a crescut cu 12,533 miliarde euro, la 157,094…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) s-a redus cu 13,4% in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 11,06 miliarde de euro, informeaza, luni, Institutul National de Statistica (INS). Exporturile FOB au insumat 39,68 miliarde de euro, in urcare cu 7,5%,…

- Exporturile de cereale și produse agricole ale Ucrainei prin porturile dunarene a atins, in mai 2023, un nivel record de 2,22 milioane de tone, ceea ce inseamna ca intr-un singur an volumele de transbordare aproape ca s-au triplat, pe fondul dezvoltarii rapide a logisticii interne catre micile porturi…