- 13.440 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe sunt oferite pentru muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor, pentru lucratori comerciali, dar și pentru agenți de securitate. Cei interesați iși…

- Angajatorii pot depune cererile de participare la Targul online al locurilor de munca, ediția a XIX-a,cu genericul „Locuri de munca in Moldova”, pana la 25 mai curent. Evenimentul este organizat de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca și se va desfașura in perioada 7-17 iunie 2021 pe www.e-angajare.md…

- Luna mai este luna promovarii economiei sociale si este dedicata organizarii, la nivel national, a unor evenimente si actiuni de constientizare a importantei dezvoltarii acestui sector pentru intreaga societate, a anuntat miercuri Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). "Cresterea…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca /ANOFM/ invita agenții economici și pe cei aflați in cautarea unui job la Tirgul on-line, ediția a XIX-a, care se va desfașura pina la 17 iunie. Tematica tirgului din acest an este „Locuri de munca in Moldova” și va fi disponibil pe platforma www.e-angajare.md…

- Potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca la data 15.03.2021 erau in evidenta 6603 locuri de munca vacante, care pot fi accesate atat de femei, cat și de barbați. Cele mai multe dintre acestea fiind disponibile in municipiul Chișinau – 2715 și municipiul Balți – 944, iar cele mai puține…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca informeaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca despre cele mai platite joburi pe piața muncii la data 15 februarie 2021, conform declarațiilor agenților economici.