Stiri pe aceeasi tema

- Muzica face parte din viața noastra, fie ca o ascultam in timp ce gatim, conducem sau lucram, este mereu prezenta. La fiecare sfarșit de an se face un top al celor mai ascultate melodii, unele fiind cautate de miliarde de ori. Cu siguranța unele le-ai auzit de-a lungul acestui an. Cele mai ascultate…

- Cele mai populare melodii din 2021 au fost ascultate de mai mult de un miliard de ori și asta doar pe o singura aplicatie de muzica. „Cu 1,4 miliarde de vizualizari pe Youtube, melodia „Dynamite”, a grupului sud-coreean BTS, a reușit sa cucereasca oameni din intreaga lume. Trupa, formata din 7 membri,…

- Cele mai populare melodii din 2021 au fost ascultate de mai mult de un miliard de ori și asta doar pe o singura aplicatie de muzica. Pe unele, e posibil sa le fi auzit, de-a lungul anului. Altele, n-au prea avut succes in Romania, sau nici n-au ajuns.

- Aura Urziceanu a implinit 75 de ani. Voce ce s-a auzit de pe marile scene ale lumii, alaturi de giganții Quincy Jones, Duke Ellington ori Ella Fitzgerald, solista locuiește de mai mult de patru decenii in Canada. Devenita Aura Rully dupa casatoria cu percuționistul canadian Ron Rully, artista ce a lansat…

- ''Serviciul de Telecomunicatii Speciale participa, pentru prima data, cu un detasament de ofiteri, maistri militari si subofiteri in blocul de Parada Militara organizata la 1 decembrie. Elementul de noutate adus in fata publicului de catre institutia noastra il reprezinta defilarea personalului si a…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Cluj este la coada clasamentului național in privința angajaților vaccinați. DSP Cluj dirijeaza lupta impotriva COVID, dar nici macar proprii angajați nu sunt imunizați. Doar județul Neamț are mai puțini inspectori sanitari vaccinati decat DSP Cluj.DSP Neamț…

- Conform Ziar De Cluj, cei doi baieți erau pasionați de muzica și au mers la locația respectiva pentru a face câteva repetiții. Cristian Sapun, 21 de ani, era originar din Jucu și de pe 4 noiembrie nu a mai fost vazut de familie. Familia a anunțat dispariția lui ieri și dupa doar 20 de…

- ”Un produs creat de natura, dar promovat cu suflet și dedicare de doi romani de excepție: Horațiu Rada și Eleodor Coptil” a fost formula cu care președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, i-a nominalizat pe cei mai importanți oameni din proiectul AUR’A la inmanarea TROFEULUI DE EXCELENȚA ”BRANDURI…