Topul celor mai #boom cizme de cauciuc de la Electric Castle

- Concertul programat pentru sambata, ora 21:30, ziua a 4 a de festival la Electric Castle a fost anulat in aceasta dupa amiaza datorita operației suferite de Hannah Reid, solista trupei. Trupa a anulat toate concertele din acest weekend, printre care și momentul de la Colors of Ostrava in Republica Ceha.…

- Ți-ai facut bagajul? Daca abia acum te apuci, uite ce poți sa-ți iei cu tine daca stai la camping, ce n-ai voie nici cum sa pui in rucsac și cum se va desfașura totul in maxima siguranța. In bagaj nu sunt permise obicetele din sticla sau cu sticla, umbrelele, cuțitele și gratarele, deci singura carnița…

- Vremea combinatelor sau a fabricilor cu mii de angajați a trecut demult. Din cele aproape 3000 de firme active existente in Turda și Campia Turzii, doar 14 depașesc cifra de 100 de angajați, dintre acestea 11 fiind pe teritorul municipiului Turda. Cel mai mare angajator din zona este compania spaniola…

- A șasea ediție Electric Castle va debuta in forța anul acesta, la Castelul Banffy din Bonțida. Inca din prima zi, pe scenele festivalului vor urca unii dintre cunoscuți artiști de pe afiș, pentru a da startul unei petreceri care se va intinde pe 5 zile, din 18 in 22 iulie. Pentru cei care vor sa...…

- A șasea ediție Electric Castle va debuta in forța anul acesta: inca din prima zi, pe scenele festivalului vor urca unii dintre cunoscuți artiști de pe afiș, pentru a da startul unei petreceri care se va intinde pe 5 zile, din 18 in 22 iulie. Pentru un Electric Castle de neuitat, am adunat in Virgin...…

- Bogdan, Shurubel și Ionuț sunt experți cand vine vorba de trait experiențe faine la cele mai tari festivaluri. Relaxați ca nu au grija banilor la festival, nu de alta dar Banca Transilvania este din nou partenerul Electric Castle (EC), matinalii Virgin Radio Romania pot sa se concentreze la cum pot…

- Banca Transilvania este din nou partenerul Electric Castle (EC) și inainte sa iți faci bagajele pentru festival, ți-am pregatit la Virgin Tonic un ghid simplu pentru un festival reușit. Și ca sa ai mai puține griji, profita de sistemul inovator de plata susținut de BT. Vei putea sa iți depui online…

- Virgin Radio Romania iți da intalnire intre 12 si 16 iulie la Electric Castle. Printre artistii de seama care vor sustine concerte in acest an la Electric Castle se numara Jessie J, Icona Pop, Netsky, Groove Amanda, Mura Masa, London Grammar, Romare si Nothing But Thieves. Cine canta la Electric Castle…