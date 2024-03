Stiri pe aceeasi tema

- Vremea este in incalzire. La sfarșitul saptamanii, mai ales sambata și duminica, in partea de sud a țarii temperaturile vor ura la 20 de grade.Minimele vor fi in creștere la nivelul intregii țari, cu valori cuprinse intre -2 grade și 8,9 grade in sudul și vestul teritoriului. Așasar, temperaturile minime…

- Vremea se va incalzi treptat in majoritatea regiunilor, insa precipitatiile se vor semnala pe suprafete din ce in ce mai extinse, potrivit prognozei ANM, valabila pentru intervalul 19 februarie - 3 martie.

- Specialistii de la ANM au anunțat valori termice mai ridicate decat cele obișnuite in urmatoarea perioada, in Romania, pana pe 18 martie. Saptamana 19 – 26 februarie: Pe intreg teritoriul Romaniei, temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei saptamani, conform ANM. De asemenea, regimul…

- Ploile se vor transforma in ninsoare de vineri dupa-amiaza și se va depune un strat de zapada. Vremea se racește semnificativ, se arata intr-o informare meteo emisa de ANM și valabila de vineri pana sambata seara. In intervalul menționat, temporar vor fi precipitații in toate regiunile, iar in Muntenia…

- Solenopsis invicta, o specie extrem de invaziva s-a adaptat: invadeaza un intreg continent, dupa ce au invațat sa calatoreascaFurnicile de foc formeaza plute pentru a calatori in zonele inundate din statul Queensland, din nord-estul Australiei. Experții se tem ca specia deosebit de invaziva va reuși…

- Joi va fi vreme mult mai calda decat normalul, vineri va fi și mai cald, insa masele de aer rece vor face ca sambata sa fie in unele zone și cu 14 grade mai rece decat in ziua precedenta, anunta ANM! Joi, maximele in țara vor fi cuprinse intre 6 și 15 C, cel mai ... The post Vremea se incalzeste pana…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o informare meteorologica de vreme rea, care vizeaza toata Romania.Astfel, potrivit experților, in intervalul 7 ianuarie, ora 12:00 – 9 ianuarie, ora 10:00, aria precipitațiilor va fi in extindere in toate regiunile.Meteorologii…

- Zapada cazuta se va topi aproape in totalitate."Vorbim de o incalzire semnificativa a vremii in urmatoarele zile. Pana atunci, aș vrea sa pornim de la o harta a stratului de zapada. Grosimea stratului de zapada este foarte mare la munte. In zonele montane, grosimea este intre 50 și 90 de centimetri,…