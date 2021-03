Top sfaturi: Cum sa alegi mancarea pentru cainele tau Ai vazut prea multe reclame ce lauda “cea mai buna mancare” pentru cainele tau si nu stii ce sa mai crezi despre marcile cu care erai obisnuit? Ti se pare foarte greu sa alegi produse care sa fie sanatoase, accesibile ca pret si pe gustul companionului tau? Daca raspunsul la vreuna din aceste intrebari este “da”, sfaturile scurte din acest articol pot sa iti fie de un real folos! Indreapta-ti privirea catre o hrana completa Vei gasi usor pe ambalajul produsului (ori in descrierea sa din magazinele online) expresia “mancare completa/formula completa”. Acest termen vrea sa ne spuna ca respectiva… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

