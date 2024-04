Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua decenii, chirurgia robotica era considerata in Romania pionierat, dar in prezent este mai accesibila, datorita avantajelor evidente pe care le are in tratarea anumitor afecțiuni.

- Un interviu cu Prof. Univ. Dr. Constantin Ciuce, medic chirurg cu supraspecializare in patologia tiroidiana la Centrul de Diagnostic și Tratament in Patologia Tiroidiana al Spitalului Regina Maria din Cluj

- Pacienții cu boala arteriala periferica au un flux sanguin insuficient la nivelul țesuturilor. Revascularizarea in aceste cazuri presupune și o procedura de Bypass despre care ne vorbește astazi dr. Bogdan Munteanu, medic primar Chirurgie cardiovasculara.

- Judecatorul Ciprian Coada, din cadrul Sectiei penale a Curtii de Apel Constanta, iese la pensie Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat astazi, 18 ianuarie 2024, cu unanimitate, cererea magistratului privind eliberarea din functia, prin pensionare Solicitarea sa va…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au fost investiti cu solutionarea unei cereri de revizuire a unui dosar instrumentat de procurorii DNA Constanta, cauza in care Silviu Ioan Ionele, fost comisar in cadrul Penitenciarului Tulcea, a fost condamnat definitiv, in aprilie 2022, la sase ani de inchisoare…

- EXPLICAȚII…Condamnat, in latura civila, sa plateasca catre Primaria comunei Dranceni 36.000 de lei, fostul edil Gelu Pecheanu explica decizia de a cere revizuirea pedepsei. Acesta spune ca actualul primar s-a constituit parte civila cu suma respectiva fara sa fi depus la dosar o hartie oficiala sau…

- Mara Banica a facut primele declarații dupa ce a suferit o intervenție estetica la nivelul feței. Deși este inca umflata in urma procedurii, jurnalista s-a filmat și aratat fanilor sai cum arata acum, deși mulți au criticat-o.Recent, Mara Banica a suferit o operație estetica la nivelul feței. La ieșirea…