Top cele mai bune licee din București. Unde se intră cel mai greu Top cele mai bune licee din București. Unde se intra cel mai greu. Elevii din București au de unde alege. Exista numeroase licee, insa la unele dintre ele, intrarea poate fi dificila. Nota la Evaluarea Naționala 2023 este extrem de importanta. Totodata, daca stam sa ne uitam la cifrele de anul trecut, cei interesați de specializarea matematica-informatica trebuie sa aiba medii de peste 9,80 daca vor sa iși asigure un loc. Cum arata top cele mai bune licee din București. In funcție de ultima medie de admitere la specializarea matematica-informatica, cifrele de anul trecut aratau in felul urmator:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| SUBIECTELE la Evaluarea Naționala 2023 la Matematica: Ce au avut de rezolvat elevii SUBIECTELE la Evaluarea Naționala 2023 la Matematica: Ce au avut de rezolvat elevii Elevii claselor a VIII-a susțin miercuri, 21 iunie, proba la Matematica din cadrul examenului de Evaluare Naționala 2023. Citește…

- Evaluarea Naționala a inceput inca de ieri, 19 iunie 2023, atunci cand elevii au susținut prima proba a acestui examen de capacitate, mai exact cel la Limba și Literatura Romana. Maine, 21 iunie 2023, cei ce se pregatesc sa intre la liceu in acest an vor avea de infruntat proba la Matematica. Ei bine,…

- Profesorii au renunțat la greva, dupa mai bine de trei saptamani de proteste. Ministrul Educației a precizat ca angajații din sistemul de invațamant se vor intoarce in clase. Astfel, calendarul examenelor de la Evaluarea Naționala 2023 nu se modifica. Elevii de clasa a-VIII-a vor da probele incepand…

- Modele de subiecte Evaluarea Naționala 2023 la Matematica au fost publicate de catre ministerul Educației. Astfel, elevii de clasa a VIII-a le pot studia și iși vor putea face astfel o idee de ce subiecte le vor pica la examenul național, care va debuta pe 19 iunie cu proba scrisa la Limba și literatura…

- Elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Dascalu beneficiaza, incepand cu luna martie, de o serie de activitați atractive menite sa ii determine sa indrageasca mai mult școala și sa iși imbunatațeasca performanțele școlare, pentru ca instituția de invațamant a dat startul proiectului ”Reușim impreuna”,…

- Perioada de inscrieri la Evaluare Naționala 2023 a fost prelungita pana pe 13 iunie 2023, in contextul grevei profesorilor. ”Perioada de incheiere a situației școlare se prelungește pana pe 13 iunie. Inscrierile pentru Bacalaureat și Evaluarea Naționala se prelungesc pana pe 13 iunie. Probele de competențe…

- In contextul grevei generale din Educație, ministrul Ligia Deca a luat prima masura concreta astazi, 23 mai. Ordinul care modifica data de susținere a evaluarii naționale la clasa a VI-a a fost semnat și trimis la publicare. Examenul urma sa se desfașoare in perioada 25-26 mai, in prima saptamana de…

- Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Brașov a publicat luni, broșura de admitere la liceu pentru anul scolar 2023-2024. Inspectoratele școlare din țara au inceput sa publice broșurile de admitere in liceu 2023-2024 ce conțin numarul de locuri la liceele din județ in acest an școlar. Peste 177.000 de…