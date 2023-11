Stiri pe aceeasi tema

- In Mallorca s-a nascut primul copil purtat, pe rand, de doua femei, in pantece. Acestea formeaza un cuplu si isi doreau sa devina parinti. Sarcina comuna a fost posibila printr-o procedura realizata in premiera in Europa.

- Rodica a nascut un baiețel in urma cu 35 de ani, in februarie 1988, insa medicii dat o veste trista la scurt timp. Cadrele medicale i-au spus ca bebelușul ei a murit, insa Rodica crede ca fiul ei a avut o alta soarta. Iata ce a marturisit la Acces Direct!

- Zațul de cafea este folosit in multe tratamente naturiste. Incearca sa pui zaț de cafea in șampon și apoi observa beneficiile. Cofeina stimuleaza circulația la nivelul scalpului, exfoliaza, ajuta la regenerare, ofera stralucire și hranește, in același timp, parul. Ce recomanda specialiștii. Tratament…

- Legea prin care se vor limita tranzacțiile cash a generat ample discuții pe rețelele de socializare, iar din acest motiv cei de la PSD vin cu o serie de explicații. Aceștia arata ca oamenii vor putea face tranzacții cash de pana la 5000 de lei pe zi, dar limitarile sunt la operatorii economici.”CASH-ul,…

- Activitatea fizica regulata, mancatul sanatos și renunțarea la fumat sunt printre recomandarile de top promovate de medici pentru a ne menține creierul sanatos pe masura ce imbatranim. Iar oamenii de știința spun acum ca mai au un sfat – consumul lactatelor. Cercetatorii din Japonia, care au monitorizat…

- Un agent de politie, un psiholog si un cetatean canadian printre cei retinuți in dosarul produselor cu substanțe psihoactive Un agent de politie, un psiholog si un cetatean canadian se afla printre cele 28 de persoane retinute in dosarul de producere si comercializare de dispozitive de vapat si produse…

- Conducerea Consiliului Judetean Harghita sustine ca livrarea produselor din cadrul Programului pentru scoli va intarzia in acest an, in contextul in care hotararea de Guvern referitoare la program a fost adoptata abia la inceputul lunii august. Este vorba despre acordurile cadru privind distributia…

- Tatuajele și piercing-urile sunt la moda in special in randul tinerilor, insa cei care vor sa apeleze la astfel de proceduri de infrumusețare corporala trebuie sa declare pe propria raspundere ca nu au consumat alcool și substanțe stupefiante și ca nici n