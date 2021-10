Top 5 motive pentru care banca refuză creditele. De ce căsătoriții au șanse mai mari decât burlacii Foarte mulți romani care doresc sa obțina un credit financiar se lovesc de refuzul bacnilor de a li-l acorda. Iata, mai jos, cinci motive pentru care bancile le refuza creditele, fara a le da foarte multe explicații. Chiar daca nu au alte datorii, foarte mulți oameni se lovesc de refuzul bancilor de ale acorda credite imobiliare sau de nevoi personale. Lipsa bonitații, lipsa istoricului de creditare, dar chiar și starea civila sunt motive pentru care bancile nu acorda credite, potrivit unui top realizat de rechinfinanciar.ro. 1. Lipsa bonitații Prin lipsa bonitații se ințelege faptul ca nu prezentam… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

