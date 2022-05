Top 5 mărci auto care se devalorizează cel mai rapid. Cum se calculează deprecierea maşinilor Deprecierea autoturismelor reprezinta diferența dintre prețul pe care l-ați platit pentru mașina și valoarea acesteia atunci cand o vindeți. Astfel, dupa ce parasiți reprezentanța in noua mașina, aceasta pierde imediat o parte considerabila din prețul sau de vanzare cu amanuntul. Totusi, deși valoarea mașinii continua sa se degradeze in timp, unele modele se depreciaza mai repede. Avand in vedere acest lucru, carVertical a realizat unele cercetari pentru a afla care marci auto pierd cel mai mult din valoare, aducand explicatii privind deprecierea autoturismelor și valoarea reziduala. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

