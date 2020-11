Top 10 obiective turistice din Maramureș. Din stațiunea Borșa, la Săpânța! Descopera cele mai frumoase obiective turistice din Maramureș, din rezervațiile naturale și din varfurile munților Rodnei, pana in satele pitorești, presarate cu biserici vechi și gospodarii de odinioara. Muzeele populare și manastirile pline de farmec completeaza lista cu obiective turistice din Maramureș pentru care vei avea nevoie de mai multe vacanțe sa le descoperi pas cu pas. Valea Vaserului Parcul Național Munții Rodnei Stațiunea Borșa Cascada Cailor Pasul Gutai și Creasta Cocoșului Muzeul de Etnografie și Arta Populara din Baia Mare Muzeul Satului Maramureșan din Sighetu Marmației Cimitirul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

