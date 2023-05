Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie au fost inmatriculate 9865 de mașini noi, potrivit celui mai recent buletin statistic realizat de ACAROM. Astfel, piața auto din țara noastra a crescut cu 16.48% in aprilie fața de aceeași perioada din 2022. De asemenea, in primele 4 luni ale lui 2023 au fost inmatriculate 46.831 de…

- Director Executiv, Dr. Mihai Cristinel (FOTO) Intensificarea controalelor DSVSA Vrancea in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale 2023 In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, DSVSA Vrancea a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure…

- Reparația unui Audi A4 cu o valoare de piața de 16.500 de lei a ajuns sa coste in final de aproape 7 ori mai mult, respectiv 111.000 lei, dupa reparații și inchirierea unui alt vehicul (rent a car) pe perioada cat a stat in service-ul auto, suma pe care firma de asigurari e obligata prin lege sa o plateasca.…

- Noul vehicul electric va fi succesorul SUV-ului compact Opel Grandland, produs in prezent la Eisenach, a declarat producatorul auto intr-un comunicat. SUV-ul se va baza pe platforma ”STLA Medium”, una dintre cele patru platforme care vor sta la baza tuturor noilor modele Stellantis incepand de anul…

- „Guvernul Romaniei este gata sa vina in sprijinul celor afectati de cee ace se intampla pe piata asigurarilor auto, pe piata RCA. Ministerul de Finante este pregatit sa aduca pe masa Guvernului aceste propuneri, deja aceste proipuneri au fost prezentate in cadrul procedurii de prezentare transparenta…

- In ultimele 3 luni din 2022, vanzarile de mașini electrificate au crescut cu 34% in Europa fața de aceeași perioada din 2021. Cel mai bine vandut model in acest interval a fost Tesla Model Y, urmat de catre fratele sau Tesla Model 3. Ambele modele sunt produse la uzina marcii americane de la Berlin,…

- Scumpirile din ultimele luni ii imping pe tot mai mulți romani spre piața neagra. Intrebati daca in contextul cresterii preturilor ar fi tentati sa cumpere produse mai ieftine, dar contrafacute sau de contrabanda, 74% dintre dintre conaționalii noștri au raspuns afirmativ.

- Trei sferturi dintre romani (74%) cred ca, in contextul creșterii prețurilor, oamenii vor fi tentați sa cumpere produse de pe piața neagra, la prețuri mai mici, arata un studiu realizat de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie – IRES. Cei mai mulți romani considera ca puterea de cumparare a…