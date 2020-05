Stiri pe aceeasi tema

- Județul Alba este primul care incepe testarea in masa a populatiei. Primii testati vor fi angajatii din institutiile publice din Alba Iulia. Va urma apoi populația. DSP Alba va elabora un model stiintific de realizare a esantioanelor, astfel incat gradul de acoperire a testarii sa fie cat mai ridicat.…

- NOUTATI… Incepe sa devina o certitutine faptul ca, incepand de anul viitor, autovehiculele cu volan pe dreapta vor fi interzise in tara noastra. Decizia vine ca urmare a Brexitului. Astfel, din 2021, posesorii de autovehicule provenite din Marea Britanie nu le vor mai putea inmatricula. De asemenea,…

- Mai mult decat o pneumonie, maladia Covid-19 este o inflamare vasculara sistemica, potrivit unui studiu al unor cercetatori din Zurich, scrie La Libre. Acest lucru explica de ce ea provoaca atat de multe probleme cardio-vasculare si cedarea organelor vitale. Primii pacienti prezentau…

- Spitalul militar pentru coronavirus construit in curtea Institutului „Ana Aslan” din Otopeni a inceput preluarea pacienților. Primii 7 pacienți au sosit vineri și sambata dimineața. Potrivit MApN,...

- Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) a platit vineri beneficiile pentru primele 10.000 de persoane care le-au solicitat indemnizatia de somaj tehnic, a declarat, vineri, secretarul de stat din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Alin Ignat, intr-o conferinta de presa. "Vreau…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 15 cazuri de COVID-19 in Alba. Patru persoane nou depistate cu coronavirus in județ 15 cazuri de COVID-19 au fost confirmate in Alba: patru persoane au fost nou depistate cu coronavirus in județ. Primii doi pacienți au fost declarați vindecați. La nivelul județului Alba, in prezent…

- In jur de 400.000 de contracte de munca sunt suspendate in prezent, a declarat vineri ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, la Digi24. Aceasta a apreciat ca cei mai multi dintre angajatii cu contracte suspendate se vor regasi probabil pe listele pe care angajatorii urmeaza sa le…

- Tenismani seniori din toate colțurile țarii au participat zilele trecute, la Roman, la turneul de tenis intitulat LCR Trophy. Sportivii suceveni s-au aflat și de aceasta data printre protagoniștii concursului, majoritatea dintre ei ajungand pana in fazele superioare. Astfel, Viorel Negru și Costel ...