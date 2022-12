Stiri pe aceeasi tema

- Daca in unele orașe autoritațile au reușit sa „rupa gura targului”, ca la Craiova și Sibiu, in altele au dezamagit organizand aceleași targuri de Craciun banale și lipsite de surprize, ca la Constanța. Prețurile au oscilat și ele intre accesibile și piperate.

- Deși centrul orașului este imbracat in peste un milion de luminițe, municipalitatea nu a scos din buzunar niciun leu pentru decorațiuni. Singura plata facuta a fost pentru montarea ornamentelor.

- Franța se confrunta cu o tripla epidemie, pentru ca sunt trei virusuri care circula simultan. Specialiștii francezi spun ca evoluția acestora este foarte greu de prezis, pentru ca este „complet diferita” de tot ceea ce s-a intamplat pana acum. „Tripla epidemie” cu care se confrunta Franța, cu circulația…

- Cum mai este puțin timp pana la Craciun, abatoarele din Germania, cel mai mare producator de carne de porc din Europa, lucreaza din plin și au nevoie de forța de munca, inclusiv din Romania. Se cauta pesoane calificate, dar și fara experiența in domeniu, iar salariul pornește de la 12 euro pe ora,…

- In ultimii ani, in preajma sarbatorilor de iarna, tot mai mulți renunta la excursiile in strainatate și aleg destinații din interiorul granițelor țarii. Afla care sunt, anul acesta, cele mai cautate targuri de Craciun din Romania. Unul dintre ele a fost inclus, in 2021, in topul celor mai frumoase din…

- Mai multe supermarketuri din Marea Britanie au introdus deja restricții la achizițiile de oua. Un mare lanț de magazine alimentare permite clienților sa cumpere cel mult doua cutii de oua. Specialiștii se așteapta și la o criza de carne pentru sarbatorile din aceasta iarna.„Este devastator. Este munca…

- Daca e sa ne luam dupa vreme, abia am intrat in toamna, insa cele mai frumoase targuri de Craciun din Transilvania se pregatesc de deschidere. Startul il va da Sibiul, urmand ca mai apoi sa fie inaugurat evenimentul in Cluj și Brașov.Targul de Craciun a devenit o tradiție in marile capitale europene,…

- Generalul american (r) Ben Hodges, care a comandat armata SUA in Europa pana in 2018, a laudat succesele obținute de armata ucraineana și a subliniat ca, in acest ritm, Rusia ar putea fi invinsa pana de Craciun, transmite The Times of London.