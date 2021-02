Dupa aproape un an in care nu am putut calatorii in afara granițelor Romaniei, ne facem planuri pentru vacanțe, chiar daca nu știm, deocamdata, cand vom putea pleca fara probleme. In aceste condiții, va prezentam cele mai frumoase locuri din Austria, o destinație clasica din Europa, care are de toate pentru toate gusturile, de la iubitorii de istorie, pana la cei care doresc o locație in care sa se relaxeze, sau pentru cei mai activi, care iubesc sporturile de iarna sau drumețiile pe munte. 1. Viena – eleganta capitala a Austriei Viena este un oraș elegant, plin de viața, in care gasiți la fiecare…