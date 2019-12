Top 10 cele mai bune albume muzicale ale anului. Ariana Grande a cucerit inimile tuturor

Stiri pe aceeasi tema

- Billboard va integra vizionarile de videoclipuri muzicale de pe YouTube in clasamentul celor mai bine vandute albume in Statele Unite, pentru a evidentia mai bine modurile de consum ale muzicii din prezent, potrivit AFP citata de news.roClasamentul titlurilor muzicale, al single-urilor, includea…

- Anul 2019 a fost destul de plin de colaborari in muzica destul de ciudate și surprinzatoare dar au sfarșit prin a avea destul de mult succes. Fanii lui Ed Sheeran și ai lui Eminem au ramas uimiți de colaborarea dintre cei doi pentru piesa “Remember The Name”. Colaborare il include și pe 50 Cent – asta…

- The National Liberal Party (PNL)'s candidate in the presidential elections, Klaus Iohannis, the incumbent president, has stated on Friday that in the second round of the presidential elections he is counting on the votes of the PNL, Save Romania Union - Freedom, Unity and Solidarity Party Alliance…

- Adelina Pestrițu este unul dintre cei mai apreciați influenceri din Romania. Vedeta a caștigat joi seara, cu ajutorul publicului ei, titlul de ”Best Romanian Influencer” la E! People’s Choice Awards. Bruneta urmeaza sa plece in America pentru a participa la gala. Adelina spune insa ca nu primește doar…

- President Klaus Iohannis on Friday will hold consultations with the political parties and parliamentary groups on the topic of the new government, as a result of the adoption of the motion of censure by Parliament. Thus, consultations at the Cotroceni Palace will start on Friday, 11.00 am, with the…

- Sportivii romani au cucerit trei medalii de aur si una de argint la concursul Top 10 Europa la tenis de masa pentru cadeti si juniori, care a avut loc la Noordwijk (Olanda). Tania Plaian a cucerit aurul la...