Antrenorul echipei FCSB, Anton Petrea, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca vicecampioana are ocazia sa isi arate adevarata fata in derby-ul cu Rapid, dupa infrangerea suferita, joi, in fața echipei FC Saburtalo Tbilisi, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Europa Conference League. „Intalnim o echipa cu un nume in fotbalul romanesc. Jucam pe noul Stadion Giulesti unde cu siguranta va fi o atmosfera incendiara, stim toti cat de fanatici sunt suporterii rapidisti. Dar noi trebuie sa fim pregatiti. Rapid a pierdut greu in prima etapa pe terenul campioanei, a facut un joc…