Stiri pe aceeasi tema

- Superstarul global și multipremiat Tones And I revine cu un nou single independent intitulat “I Am Free”. Acesta este disponibil pe toate platformele de streaming și este, de asemenea, acompaniat de clipul oficial, ce poate fi vizionat pe canalul oficial de YouTube al artistei. Despre noul sau cantec,…

- Ed Sheeran a lansat noul single “Eyes Closed” alaturi de videoclipul oficial. Ed a scris inițial “Eyes Closed” cu cațiva ani in urma. Pornind de la un cantec de desparțire, versurile au capatat un sens cu totul nou dupa ce artistul a suferit o pierdere sfașietoare, ceea ce l-a determinat sa revizuiasca…

- SHOWTIME® lanseaza trailerul oficial pentru al doilea sezon foarte așteptat al YELLOWJACKETS cu piesa “Just A Girl”. Seria nominalizata la Emmy® va reveni vineri, 24 martie SHOWTIME a lansat trailerul oficial al sezonului doi al dramei nominalizate la Emmy – YELLOWJACKETS. Trailerul sezonului doi marcheaza,…

- Cu peste 25 de ani de activitate, peste 10 albume și zeci de hituri absolute care au stat in fruntea topurilor muzicale și playlisturilor, trupa fenomen 3 Sud Est a pregatit un nou single: „Unu”. Dupa ce au cucerit in 2021 Trending-ul de pe YouTube și topurile de specialitate din Romania ocupand prima…

- Liviu Teodorescu incepe anul 2023 cu o piesa plina de intriga, melancolie si… pasiune – “Paturi straine”. Single-ul “Paturi straine” este compus de catre Liviu Teodorescu, muzica, versuri si productie, iar mix&mastering-ul au fost realizate de Max Kissaru. Videoclipul piesei este regizat de catre Cris…

- Dupa colaborarea anului 2022 cu Theo Rose pentru „Fructul interzis”, piesa care a strans aproape 20 milioane de vizualizari pe YouTube și peste 1,5 milioane de streams pe Spotify, Cabron se pregatește pentru un nou hit. „La Mal”, noul single semnat Cabron, este un featuring cu JO, piesa care te va purta…

- Prin intermediul unor ritmuri latino vibrante și al unei linii melodice care poate sa-ți ramana intiparita in minte, Raffa FL intra in scena și lanseaza pentru publicul din Romania „Ritmo”, o piesa care invita la dans. „Ritmo” și-a facut deja simțita prezența in topurile internaționale, iar pe YouTube…

- Ieri, 13 ianuarie, The Mono Jacks a lansat noul single „Undeva”. O piesa modern rock mid-tempo ce culmineaza intr-un wall of sound captivant, „Undeva” vorbește despre framantarile fiecaruia dintre noi și cautarea unui sens. Piesa este disponibila pe toate platformele de streaming, iar la ora 17:00 va…