Tone de portocale sud-africane sunt blocate în porturile UE din cauza unei dispute Tone de portocale putrezesc in containerele blocate in porturile europene și ar putea fi irosite, deoarece Africa de Sud și Uniunea Europeana se confrunta cu o disputa comerciala privind normele de import. Africa de Sud, al doilea mare exportator mondial de citrice proaspete dupa Spania, a depus luna trecuta o plangere la Organizația Mondiala a Comerțului (OMC), dupa ce UE a introdus noi cerințe fitosanitare care, potrivit cultivatorilor, le amenința supraviețuirea, noteaza Euronews. Masurile au intrat in vigoare in luna iulie, cand navele care transportau sute de containere pline cu fructe sud-africane… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

