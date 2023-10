Stiri pe aceeasi tema

- Campania de toamna 2023 Tommy Hilfiger cu SZA și Quincy Jones Tommy Hilfiger sarbatorește campania Toamna 2023 alaturi de producatorul și legendarul muzician Quincy Jones și SZA, caștigatoare a premiului GRAMMY® și vocea principala a muzicii contemporane. Colaborarea cu doua forțe ale industriei muzicale…

- Pentru toamna anului 2023, Calvin Klein redefinește senzualitatea prin scene incarcate de emoție și ludic. Alexa Demie și Kid Cudi, la inceput de colaborare cu brand-ul,se alatura ambasadorilor JENNIE,… Articolul Calvin Klein introduce campania pentru Toamna 2023 cu Alexa Demie, Kid Cudi, JENNIE,…

- Vorbim despre proiectul Istoria la persoana I, care aduce in fața turiștilor personaje istorice ale orașului, costumate ca in perioada in care au activat, și care le spun celor interesați mai multe despre moștenirea culturala pe care au lasat-o orașului. George Barițiu, fondatorul Gazetei de Transilvania,…

- Pentru Toamna 2023 Tommy Hilfiger readuce in atenție originile brand-ului printr-o campanie care reinterpreteaza perspectiva sa incluziva asupra familiei; prin cromatica AND-ului sau format din roșu, alb și albastru; și prin abordarea optimista asupra stilului modern Americana. Distribuția multigeneraționala…

- Toamna a venit cu ale sale roade bogate! Colaborarea dintre Piețe24 și Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara deschide in acest an, un șir de ”Evenimente ale toamnei”. Este momentul in care natura ne rasfața cu frumusețea ei in culori calde și roade bogate! Incepem sezonul…

- "Uzina Metalurgica din Rezina (MMZ) a platit in anul 2023, pentru prima data in istoria Moldovei, o taxa pentru poluarea mediului inconjurator in anul trecut - mai mult de jumatate de milion de lei", a declarat intr-un interviu pentru redacția NewsMaker.md Ministra Mediului, Iordanka-Rodica Iordanova,…

- Incepand din aceasta toamna, Telekom Romania Mobile ofera romanilor ”MOBIL PUR ȘI SIMPLU”, continuand sa iși susțina angajamentul luat fața de clienți. „MOBIL PUR ȘI SIMPLU subliniaza viziunea noastra de a sparge tiparele din industria telecomunicațiilor și de a face tehnologia mobila accesibila tuturor…

- Soma și ADIS Bacau organizeaza campania de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, care va avea loc pe 4 septembrie, in municipiul Bacau. Campania se adreseaza exclusiv persoanelor fizice. In cadrul campaniei, deșeurile voluminoase și periculoase vor fi ridicate in doua modalitați diferite: …