Tommy Hilfiger a lansat colecție noua pentru copii Cu noua colecție Tommy Hilfiger Kids, copiii vor arata minunat, in timp ce, de asemenea, vor avea grija de mediul inconjurator și de tot ce se afla in jurul lor! Ce inseamna THE EXPLORER CLUB? Inspirația colecției din acest an vine din Munții Apalachi, focusul fiind pe descoperirea sentimentului de apartenența și de pace trait in aer liber. Apectul inovator al sustenabilitații se remarca in mare parte prin piesele realizate din materiale reciclate care le vor menține celor dragi un nivel termic optim, dar mai ales le va oferi un grad mare de confort.…