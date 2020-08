Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ca la alegerile locale PMP va prezenta candidati proprii si va cere romanilor, din nou, increderea. "PMP este un partid pe propriile picioare, trecut prin toate competitiile obtinand validari din partea cetatenilor si la alegerile acestea locale vom merge singuri in toate localitatile, in toate judetele, vom cere romanilor din nou increderea. Deocamdata, suntem in aceasta situatie, speram sa nu ajungem pe punctul sa fie anulate alegerile sau amanate din nou, pentru ca sanatatea este mai importanta pentru…