- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat, sambata, la Gura Humorului, ca nu se teme de alegeri anticipate, dar este rezervat in legatura cu reusita unui astfel de demers care ar putea crea ''un haos politic'' in Romania. ''Daca va trece vreo motiune, putem trece in logica alegerilor anticipate (...) Nu…

- Liderul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, a declarat miercuri, la Miercurea Ciuc, ca formatiunea pe care o reprezinta sustine organizarea alegerilor anticipate, pentru ca Romania sa aiba un guvern cat mai stabil din punctul de vedere al sustinerii parlamentare, potrivit…

- Liderul PMP Eugen Tomac considera ca fostul președinte Traian Basescu este omul politic al anului 2019 pentru ca a reușit sa introduca in Rezoluția adoptata de Parlamentul European pe 19 septembrie, rezoluție care condamna Pactul Ribbentrop-Molotov, un text prin care statele membre UE recunosc ca…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…

- Liderul ALDE Tulcea, fostul parlamentar Octavian Popa, a declarat miercuri la Antena 3 ca exista un „scenariu sinistru” despre alegerile anticipate.„Va spun in premiera un scenariu sinistru. Daca incearca cineva sa provoace anticipate si cine intra in aceasta cursa arunca Romania in haos total.…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat ca nu exclude ca pana la sfarșitul anului sa fie depusa o moțiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Ludovic Orban. Cel care a preluat conducerea partidului dupa pierderea alegerilor prezidențiale a explicat ca acest demers nu reprezinta,…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat ca formațiunea sa nu susține organizarea de alegeri anticipate, pentru ca declanșarea acestora ”ar adanci criza politica și ar fi abandonate o parte din proiecte care in acest an de zile pot fi avansate”.„Ramanem consecvenți pe punctul nostru de vedere.…