- Presedintele USR, Catalin Drula, impreuna cu Ludovic Orban, presedintele “Forta Dreptei”, si Eugen Tomac, presedintele PMP, i-au solicitat premierului Nicolae Ciuca, printr-o scrisoare deschisa, sa refuze acordarea de vize turistice cetatenilor rusi si sa sustina o astfel de masura si la nivelul UE.…

- PSD este cotat la 37- intentie de vot, in timp ce PNL se claseaza pe locul doi, cu 23-, arata un sondaj Avangarde realizat, in iulie, la comanda PSD. In ceea ce priveste increderea, pe primul loc se afla liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu 25- cota de incredere, urmat de premierul Nicolae Ciuca (18-) si…

- Prețuri mai mari la țigari, alcool și bauturi racoritoare indulcite De astazi s-au majorat accizele la produsele din tutun și alcool și a crescut TVA-ul la 9% la 19% pentru bauturile racoritoare cu un conținut ridicat de zahar. De asemenea, angajatorii trebuie sa achite taxe la nivelul salariului…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat luni ca ar fi perfect justificata declansarea procedurii de suspendare a dreptului de vot al Ungariei in organismele Uniunii Europene in contextul mesajelor antieuropene transmise de premierul ungar, Viktor Orban. „Viktor Orban participa…

- Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, susține ca banii pe care i-au trimis europenii 30 de ani Rusiei au fost utilizați pentru proiecte militare. El a explicat de ce sunt necesare noile sancțiuni asupra Rusiei, chiar și in contextul in care se intorc și impotriva europenilor. Fii…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți, 14 iunie, inainte de a pleca spre baza Mihail Kogalniceanu de la Constanța, ca vine in Romania in semn de susținere a soldaților francezi aflați in țara noastra de cateva luni, a transmis Palatul Elysee . „Dragi compatrioți, voi fi in Romania in…