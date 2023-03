Stiri pe aceeasi tema

Eugen Tomac, dupa ce a mers la CJUE in scandalul Schengen: Daca nu se va intruni unanimitatea in urmatorii ani, singura sansa va ramane acest proces

Europarlamentar roman Eugen Tomac vrea ca Austria și Olanda sa explice in Parlament de ce nu respecta tratatele și legislația Schengen. Potrivit politicianului roman, dezbaterea ar trebui sa aiba loc in Comisia parlamentara pentru libertați civile, justiție și afaceri interne (LIBE).

Europarlamentarul Maria Grapini a comentat vizita cancelarului austriac Karl Nehammer in Bulgaria prin care spulbera orice șansa a Romaniei de aderare la Schengen. Ce reproșuri are la adresa diplomației romane si la adresa Comisiei Europene.

Consiliul Uniunii Europene trage un semnal de alarma și arata ca Olanda nu respecta regulamentul Schengen. Documentele au fost publicat de catre europarlamentarul Eugen Tomac, cel care arata faptul ca Olanda are mari probleme de ordin intern, dar in același timp da lecții Romaniei și Bulgariei.

Ministrul bulgar de externe Nikolai Milkov a declarat, in timpul unei audieri in Comisia pentru politica externa a Parlamentului de la Sofia, ca 1 octombrie este data care s-ar putea profila pentru aderarea Bulgariei la Schengen, relateaza presa bulgara citata de News.ro.

Ucraina nu va putea deveni parte a UE atat timp cat trupele ruse se afla pe teritoriul sau. Una dintre condițiile pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana este incetarea razboiului și retragerea trupelor rusești de pe teritoriul ucrainean, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Frans

Guvernul Romaniei ar trebui sa ia in calcul sesizarea Curții de Justițiea UE in dosarul Schengen, declara la RFI eurodeputatul Eugen Tomac. Președintele PMP crede ca Romania nu are nici o șansa sa intre in zona europeana de libera circulație in 2023.

Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au aratat optimisti, joi seara, la conferinta de presa sustinuta la incheierea summitului UE, ca o decizie in privinta aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen poate fi luata in cursul anului