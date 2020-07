Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul municipiului Bistrița, Cristian Niculae, a anunțat ca a inițiat un proiect de hotarare prin care propune acordarea unor facilitați fiscale atat persoanelor fizice, cat și celor juridice din Bistrița. Concret, inițiatorul proiectului propune: Anularea tuturor dobanzilor și penalitaților…

- Ziarul Unirea Mihail David, președintele PLUS Alba: Provocarile Planului european de relansare economica post COVID-19 la adresa Romaniei Mihail David, președintele PLUS Alba: Provocarile Planului european de relansare economica post COVID-19 la adresa Romaniei Am citit și auzit cu toții dezinformarile…

- Ministrul Economiei: Pretul gazelor va scadea, la 1 iulie. Pentru prima data in ultimii ani, companiile din energie si-au asumat programe de investitii pe 5 ani Pretul la gaze naturale va scadea de la 1 iulie, indiferent daca furnizorii o vor face de acum, de la 1 iulie sau dupa acea data, a afirmat…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Executivul pregatește un program de relansare economica bazat pe investiții publice in infrastructura de transport, energetica, de comunicații, educație și...

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu reprezentanti ai mediului de afaceri pe tema masurilor de relansare economica. Potrivit Administratiei Prezidentiale, intalnirea va avea loc la ora 14,00. Premierul Ludovic Orban a prezentat, luni…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat mai multe masuri de relansare economica pentru perioada urmatoare, printre acestea aflandu-se realizarea unui program dupa modelul IMM Invest si pentru companiile mari, o schema de ajutor de stat pentru marii consumatori de energie electrica, o schema de ajutor de…