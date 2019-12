Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac a anunțat, duminica, pe Facebook, ca PMP va avea propriul candidat la alegerile pentru Primaria Capitalei. El susține ca partidul are cel puțin trei candidați mai buni decat cei anunțați de USR și PLUS.„Alegerile de la București vor da tonul pentru parlamentarele din toamna anului…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma ca formatiunea sa are cel putin trei candidati mai buni decat cei anuntati pentru Primaria Capitalei. "Alegerile de la Bucuresti vor da tonul pentru parlamentarele din toamna anului viitor. Observ ca alianta USR-PLUS are deja doi candidati pentru fotoliul de Primar…

- ”Cheia pentru viitorul Capitalei este insa la PMP. Avem cel putin trei candidati mai buni decat cei anuntati sau decat cei care isi doresc sa candideze din partea altor partide. Nu vom accepta niciun fel de improvizatie, Capitala are nevoie de un primar cu larga sustinere si de aceea vom face tot…

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…

- USR București anunța ca a adoptat, duminica, intr-o conferința municipala, strategia politica prin care sa propuna și sa negocieze cu alte forțe politice din opoziție un Protocol de colaborare pentru susținerea candidaturii independente a lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei. "Conferința Municipala…

- ​USR București a derulat o consultare interna, în intervalul 8-11 octombrie, în urma careia a rezultat ca peste 86% dintre membrii organizației vor ca partidul sa îl susțina pe Nicușor Dan în calitate de candidat independent la Primaria Generala a Capitalei. „Democrația…

- „Evident ca exista un conflict intern legat de aceste modificari. (...) Statutul partidului, sunt unul dintre cei care au contribuit la elaborarea lui, niciun moment nu s-a discutat despre a face un cadru special pentru susținerea unor candidați independenți care indeplinesc criteriile de intergritate…