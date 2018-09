Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, chestor al Camerei Deputatilor, a anuntat ca sustine scrisoarea semnata de trei lideri ai partidului prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea din functia de lider al formatiunii si de presedinte al Camerei Deputatilor si a spus ca Dragnea "a ajuns un om orbit de…

- Reacțiile din PSD, la scrisoarea anti-Dragnea. Mai mulți lideri din partid s-au exprimat cu privire la demersul celor trei social-democrați, Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu. Daca susținatorii lui Dragnea vorbesc despre ”stoparea acestui conflict intern”, Țuțuianu afirma ca alaturi de…

- Derapaje grave de limbaj in Parlament. O deputata PSD i-a dat dracului pe colegii de la USR, in momentul cand aceștia i-au inmanat o scrisoare in care cer demiterea lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților, in timp ce un deputat liberal, Florin Roman s-a remarcat printr-o postare rasista și…