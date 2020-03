Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Tom Hanks si sotia sa, Rita Wilson, diagnosticati cu COVID-19, au anuntat luni ca se simt mai bine, dupa aproape doua saptamani de carantina in Australia, informeaza AFP. "Hei, prieteni, au trecut doua saptamani de la primele simptome si ne simtim mai bine", a postat pe Twitter artistul,…

- Chet Hanks a confirmat intr-un filmulet postat pe Instagram ca parintii sai au fost diagnosticati cu coronavirus. "Da, este adevarat, parinții mei au fost diagnosticati cu Coronavirus. E o nebunie.' El a adaugat ca se aflau in Australia, unde tatal sau filma un film despre Elvis Presley.…

