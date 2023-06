De la 1 ianuarie 2026, va intra in vigoare o noua rovinieta, tariful fiind aplicabil tuturor categoriilor de vehicule inmatriculate. Proiectul de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost aprobat, miercuri, de Camera Deputaților. Noua rovinieta se va numi TollRO și va putea fi achiziționata in funcție de durata utilizarii acesteia. Ea va fi achitata anterior utilizarii retelei de drumuri nationale din Romania, fiind structurata in functie de durata de utilizare a acesteia, astfel: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile si 12 luni. Tariful zilnic…