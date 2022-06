Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in Uniunea Europeana s-a situat la 6,2% in aprilie, stabila comparativ cu luna precedenta si in scadere fata de 7,5% in perioada similara din 2021, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Cu o rata a somajului de 5,5% in aprilie, Romania se situeaza…

- ”Productia de ciment din 2021 se ridica la 10,7 milioane de tone, cu o crestere de 1,3% fata de anul anterior. Piata locala a cimentului a inregistrat o majorare de 0,7% in 2021, la o valoare de 635 de milioane de euro, fata de 630 de milioane de euro in 2020, conform datelor furnizate de Institutul…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 6,2% in martie, de la 6,3% in luna precedenta si 7,5% in perioada similara din 2021, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Cu o rata a somajului de 5,7% in martie, Romania se situeaza printre statele membre UE cu…

- Germania, Franta si Statele Unite ale Americii ocupa primele trei locuri in topul tarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania, releva datele Institutului National de Statistica (INS), remis vineri AGERPRES.

- Germania, Franta si Statele Unite ale Americii ocupa primele trei locuri in topul tarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania, releva datele Institutului National de Statistica (INS), remis vineri AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Germania, Franta ṣi Statele Unite ale Americii ocupa primele trei locuri in topul ṭarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania. In Romania, in anul 2020, au fost identificate 91.217 grupuri de intreprinderi, arata datele Institutului National de Statistica (INS).

- ”Peste 27.000 de locuinte sunt in constructie in acest moment in Bucuresti si imprejurimi”, potrivit unui raport intocmit de catre compania de consultanta imobiliara SVN Romania. Acesta este cel mai mare numar de locuinte aflate in constructie in regiune din istoria moderna a pietei rezidentiale locale.…

- Delegatia Republicii Moldova, condusa de premierul Natalia Gavrilita, a participat la „Platforma de sprijin pentru Republica Moldova”, eveniment organizat la Berlin de Germania, Franta si Romania. In cadrul conferintei, statele participante au anuntat ca vor sustine Moldova cu un pachet financiar in…