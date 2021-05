Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 mai - Sputnik. Fașia Gaza continua sa fie ținta atacurilor masive cu rachete. Ambasada Republicii Moldova in Israel anunța ca atacurile au loc și asupra aeroporturilor, iar din acest motiv, autoritațile au decis sa interzica toate zborurile din și spre Israel pana pe 17 mai, inclusiv.…

- Exista femei și copii printre morți. Conflictul dintre Israel și Palestina a escaladat brusc in seara de 10 mai. Atacurile cu rachete din ambele parți aproape ca nu mai contenesc. Peste 1.500 de rachete au fost lansate din Fașia Gaza pe teritoriul israelian. La randul sau, Israelul a ripostat,…

- CHIȘINAU, 13 mai - Sputnik. Cetațenii moldoveni care se afla pe teritoriul statului Israel și iși doresc sa revina astazi in țara o pot face, informeaza Ambasada Republicii Moldova in Israel. Potrivit responsabililor de la instituție cursa aeriana Chișinau - Tel Aviv - Chișinau de astazi va fi operata…

- CHIȘINAU, 12 mai - Sputnik. Orașele israeliene Askelon, Ashdod, Beer Sheva, au fost bombardate cu 70 de rachete in decursul dimineții și amiezii de 12 mai, iar alte lansari sunt posibile in cea de-a doua jumatate a zilei și noaptea, spre centru țarii, inclusiv Tel Aviv. Ambasada Republicii Moldova…

- CHIȘINAU, 10 mai – Sputnik. In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 16 813 traversari, dintre care 7 466 au fost pe sensul de intrare in țara. Cei mai mulți calatori, 4 441, au venit pe la frontiera moldo-romana, 1 472 au fost la cea cu Ucraina…

- Istoria clatitelor are radacini adanci in epoca precreștina. Exista informații care dateaza cu secolul V inaintea erei noastre despre rețete ale unor turte acre in Egipt, stramoși ai actualelor clatite. Primele informații cu privire la apariția clatitelor in cultura rusa se refera la anul…

- CHIȘINAU, 14 feb – Sputnik. Inițial, coronavirusul ar fi putut fi raspandit in sudul Chinei și Asia de Sud-Est de lilieci, considera doctorul Peter Daszak, membru al grupului internațional de specialiști condus de OMS, citat de RIA Novosti. In opinia lui, aceasta este calea de transmitere asupra…