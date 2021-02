Toate unităţile de învăţământ din oraşul Covasna intră în scenariul galben Toate unitatile de invatamant din orasul Covasna intra, incepand de marti, in scenariul galben, ca urmare a depasirii ratei de infectare cu noul coronavirus de 1 la mia de locuitori, a anuntat marti Inspectoratul Scolar Judetean Covasna, potrivit Agerpres. Potrivit conducerii institutiei, toate unitatile vor functiona dupa scenariul galben pana la sfarsitul acestei saptamani, prin urmare prescolarii si elevii din invatamantul primar, din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, precum si cei din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal vor continua sa vina la scoala, in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

