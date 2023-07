Toate tunurile pe Gabriela Firea. Chiar PSD-știi îi cer explicații Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a afirmat intr-o intervenție telefonica la Digi24 ca ministrul Familiei Gabriela Firea va trebui sa explice apropierea de Ștefan Godei, inculpat in dosarul „azilelor groazei” și „sa decida in consecința”, dupa ce anchetele jurnalistice au scos la suprafața legaturi ale apropiaților ministrului cu activitatea din centre. „Firea va trebui sa explice aceasta apropiere, daca a existat, și sa decida in consecința”, a explicat purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, intr-o intervenție telefonica la Digi24. „Purtatorul de cuvant a afirmat insa ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

