Stiri pe aceeasi tema

- BRUXELLES, 15 aprilie - Sputnik, Daniela Porovaț. Henry Kissinger recunoaște intr-un editorial publicat in The Wall Street Journal ca pandemia de coronavirus va modifica pentru totdeauna ordinea mondiala și face o comparație intre criza actuala și cel de-al doilea Razboi Mondial la care a participat…

- In legatura cu decretarea starii de urgența privind raspandirea infecției de coronavirus COVID-19, Poșta Moldovei a stopat temporar recepționarea și distribuirea pentru toate tipurile de trimiteri (corespondența, pachete mici, colete și EMS) pentru toate destinațiile

- 800 de scari din municipiul Alexandria sunt dezinfectate. In Alexandria au fost luate masuri de dezinfectie pentru prevenirea raspandirii Covid-19, inainte ca acestea sa devina obligatorii, printre acestea numarandu-se: decontaminarea domeniului public si a zonei pietonale, cartierelor, a institutiilor…

- Un numar de aproximativ 46 de militari ai Batalionului 151 Infanterie ,,Razboieni” din Brigada 15 Mecanizata ,,Podu Inalt” acționeaza in sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, pe raza județului Suceava, pentru punerea in aplicare a masurilor stabilite in ordonanțele militare emise pana in prezent.…

- Incepand de astazi, 31 martie 2020, la toate cele 120 de scari de bloc din municipiul Blaj se monteaza dozatoare cu dezinfectant. Autoritațile estimeaza ca aceasta operațiune va dura aproximativ 72 de ore. Toți cei care locuiesc la bloc sunt rugați sa foloseasca dozatoarele cu mare atenție, astfel incat…

- In legatura cu sistarea zborurilor internationale, a fost stopata receptionarea tuturor trimiterilor postale, informeaza I.S. „Posta Moldovei”. Chiar daca autoritatile asigura ca trimiterile postale nu sunt o sursa de raspandire a infectiei Covid-19, Posta Moldovei isi informeaza clientii ca volumul…

- Programul de lucru al tuturor oficiilor postale din Romania se va desfasura in intervalul orar 10.00 – 18.00, in perioada 17 martie - 1 aprilie, iar incepand de sambata, 21 martie, activitatea tuturor oficiilor postale se va suspenda in perioada weekend-ului, pana in data de 1 aprilie, cu posibilitate…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat noi masuri pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul coronavirus. In acest sens, Primaria a dispus primele masuri de protecție impotriva coronavirusului Covid 19, atat la nivel de instituții cat și pentru protejarea populației. Pana in…