Toate parcurile Disneyland sunt inchise pe o perioada nederterminata. Toate parcurile Disneyland sunt inchise pe o perioada nederterminata. Parcurile Walt Disney World din America de Nord vor fi inchise pe o perioada nedeterminata. S-a luat aceasta decizie din cauza pandemiei de COVID-19. Iar acum, cei 43.000 de angajati ar trebui sa ramana fara un loc de munca. Totusi, Disney a declarat public ca s-a ajuns la un acord pentru mentinerea asigurarilor de sanatate si a altor beneficii pentru angajati cata vreme parcurile vor fi inchise. „Walt Disney World si Disneyland au ajuns la acorduri cu toate sindicatele care vor pastra acoperirea beneficiilor de asigurari de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

