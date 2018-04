Toate marile branduri care au renuntat la blana naturala

Stiri pe aceeasi tema

- Donatella Versace a declarat ca de acum inainte, celebra casa de moda nu va mai folosi blana naturala in creațiile sale. Creeatoarea de moda nu a dat o explicație clara pentru aceasta decizie, spunand doar: "Blana naturala? Nu o sa mai folosesc. Nu vreau sa omor animale ca sa creez piese vestimentare.…

- In timpul primei zile din cele patru pe care le va petrece intr-o vizita regala in Suedia și Norvegia, Kate a purtat, la doua evenimente distincte, obiecte vestimentare ce prezentau blana. La vederea ținutelor alese de Ducesa de Cambridge mulți internauți s-au alarmat, acuzand-o pe aceasta ca susține…

- Aurel Tal, un antreprenor din Sebes, vinde sub brandul „Ariela Sebis” haine de piele si haine din blana naturala de 2,6 milioane de lei pe an. Businessul Ariela a fost infiintat in urma cu aproape 25 de ani, iar produsele sunt comercializate in patru magazine proprii si pe site-ul arielasebis.ro. „Am…