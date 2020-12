Toate maimuțele de la un centru de cercetare al NASA au fost eutanasiate în aceeași zi anul trecut Toate maimuțele de la un centru de cercetare al NASA au fost eutanasiate într-o singura zi de anul trecut, acțiune care a înfuriat activiștii pentru drepturile animalelor, relateaza The Guardian.



În total 27 de primate au fost eutanasiate prin administrarea de medicamente în 2 februarie anul trecut la centrul de cercetare Ames al NASA din Silicon Valley, California.



Maimuțele îmbatrâneau și 21 dintre ele aveau boala Parkinson, potrivit documentelor agenției aerospațiale americane.



Maimuțele îmbatrâneau și 21 dintre ele aveau boala Parkinson, potrivit documentelor agenției aerospațiale americane.

Sursa articol: hotnews.ro

