Toate gospodinele trebuie să știe asta! Secretele pentru cel mai bun aluat de pizza Ingrediente pentru aluatul de pizza:- 300 g faina;- 3 linguri de ulei de masline;- 1 lingura de zahar;- 1 plic de drojdie uscata;- un praf de sare.Faina trebuie sa fie de buna calitate și se mai pot adauga, dupa preferința, și alte ingrediente, precum zahar, condimente sau altele. Mai mult, daca nu iți place faina alba sau nu o poți agrea, o poți inlocui cu cea integrala și nu va afecta textura blatului.Mod de preparare:Pentru ca blatul sa iți iasa mai bun decat la restaurante, trebuie sa urmezi cu atenție pașii de mai jos.Mai intai trebuie sa amesteci faina si sarea cu uleiul si zaharul. Acum,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- Ingrediente: 220 g. aluat • 140 g. Faina alba 00 • 1 g. Drojdie proaspata • 175 ml. Apa filtrata • 4 g. Sare de mare Topping masline verzi, ardei gras, oregano, dovlecei felii, mozzarella vegetala parmezan de post Mod de preparare aluat Se pune drojdia in apa calduța și se lasa la dospit 10-15 minute,…