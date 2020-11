Stiri pe aceeasi tema

- Runda cu numarul VI a seriei I a Ligii a III-a de fotbal a fost favorabila doar pentru doua, din cele trei echipe sucevene care s-au aliniat la start. La finele saptamanii trecute Foresta Suceava și Bucovina Radauți au caștigat, in timp ce Șomuz Falticeni a suferit primul eșec din acest sezon competițional.…

- Etapa a VI-a a Ligii a III-a a adus primul eșec stagional pentru Șomuz Falticeni, care a fost invinsa, sambata dupa amiaza, cu scorul de 1-0, pe stadionul „Constantin Jamaischi", de catre Ceahlaul Piatra Neamț.Bucovina Radauți, in schimb, a legat al patrulea succes consecutiv dupa ce a ...

- Sambata, cu incepere de la ora 15.00, sunt programate partidele rundei cu numarul VI din Seria I. Cele trei formații sucevene aflate pe tabloul de concurs vin dupa rezultate pozitive și așteapta increzatoare partidele de la sfarșitul saptamanii, mai ales ca adversarii pe care-i vor intalni nu sunt ...

- Sambata, cu incepere de la ora 15.00, sunt programate partidele etapei a V-a din Seria I a Ligii a III-a. Cea mai bine clasata echipa suceveana, Șomuz Falticeni, grupare care a caștigat toate meciurile disputate in acest sezon, atat in campionat cat și in Cupa Romaniei, va avea parte de o deplasare…

- Foresta Suceava și-a revenit oarecum dupa eșecul surprinzator din prima etapa a seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Daca in prima runda elevii lui Dorin Goian și Daniel Balan au fost invinși acasa de Știința Miroslava, in etapa a II-a ei s-au impus pe terenul gruparii Ceahlaul Piatra Neamț cu scorul…

- Noua ediție din Liga a III-a de fotbal a inceput cum nu se poate mai nefast pentru Foresta Suceava. Echipa antrenata de Dorin Goian a pierdut la debut, pe teren propriu, in fața celor de la Știința Miroslava. Oaspeții s-au impus cu 2-1 (1-0) prin golurile marcate de Andrei Nemțanu, in minutul 25, ...

- Formatia FC Universitatea Craiova 1948 a invins Ripensia Timisoara, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, in meci restant din etapa a I-a a Ligii II. Golurile au fost marcate de Albu '15, Cristea '21, Ciolacu '38, '62, pentru craioveni, respectiv Tudor '82 (penalti), relateaza News.ro.Citește…

- Echipele brasovene au fost repartizate in Seria a V-a a Ligii a 3-a, alaturi de formatii din Harghita, Covasna si Prahova Casa Fotbalului a gazduit joi tragerea la sorti pentru stabilirea programului in seriile Ligii 3, in sezonul 2020-2021, unul inedit prin faptul ca vor fi 10 serii…